В последний «голубой» вагон... Гудков покидает Россию ради влиятельного любовника?

Вчера, 23:00

Александр намекнул на отношения с генеральным директором Gucci.

Слухи о нетрадиционной ориентации комика Александра Гудкова ходят еще со времен его выступлений в КВН. Молодой человек идеально вписывался в концепцию команды «Фёдор Двинятин», где с легкостью играл женщин или «радужных» мальчиков, ведь помимо манерности и отличающегося от мужского голоса, он носил длинную шевелюру.

Сейчас же Гудок весьма влиятельная личность в медиа-пространстве России: за его плечами стоит участие в «Вечернем Урганте», продюсирование клипов Филиппа Киркорова, Димы Билана и Сергея Лазарева. Помимо этого именно он пишет сценарии (и сам снимается) в YouTube-шоу Comment Out, где заставляет звезд писать жёсткие комментарии в Instagram друг другу.

Но, судя по всему, Александру надоела вся деятельность в России и он готов пуститься во все тяжкие. На днях в Instagram-аккаунте одного из популярнейших брендов одежды Gucci появилась подборка фото, где красовался генеральный директор компании Марко Биццари и Александр Гудков. Из этого следует версия, что, возможно, российский продюсер решил запрыгнуть в последний «голубой» вагон и строить отношения в свободной Италии.

Александр не делал никаких заявлений на этот счет, ссылаясь на нехватку времени, ведь помимо творческой работы у него еще и собственный бизнес, но фанатов не проведешь, и многие считают, что Гудков покидает Россию ради влиятельного любовника. Ему, скорее всего, надоело терпеть издёвки со стороны русской фан-базы, которая не замечает его таланта за слухами о нетрадиционной ориентации.

Эмиграция в Италию выглядит вполне логичной, ведь уже он смог «выбить» у возможного любовника публикацию и рекламу в Instagram-аккаунте, который насчитывает почти 40 миллионов подписчиков. Соответственно, в этой же компании он сможет получить работу, к примеру, в качестве модели или креативного дизайнера.