Эдита не одобрит... Стас Пьеха превращается во фрика ради сцены?

Сегодня, 10:30

Артист, видимо, пытается загладить свою связь с наркотиками.

Стас Пьеха когда-то был востребованным артистом, но из-за своей прошлой «дружбы» с наркотиками, он потерял почти все. Конечно, певец излечился от данного недуга и даже основал свою клинику, в которой помогают людям с зависимостью. Однако, карьеру Стас погубил и на ее восстановление нужно положить огромное количество сил и времени. Даже Эдита Пьеха, являющаяся бабушкой артиста, не в силах «пропихнуть» его обратно на сцену.

Но, похоже, Стас все-таки нашел способ вернуться, но вот только не трудом, а превращением в фрика. Как многие уже успели заметить, «странные» люди часто попадают на телеэкраны и различные шоу. Чего только стоит Кирилл Терешин, которого прозвали руки-базуки, из-за его синтоловых мышц. Видимо, Пьеха понял, что единственным действенным и быстрым методом для него станет перевоплощение в фрика.

Стас «порадовал» поклонников видеозаписью, на которой он изображает орангутанга. Пьеха бегал по песку, прыгал на ветки и издавал странные звуки. Стас настолько кропотливо подошел к «работе», что даже стал чесать пятую точку, как это обычно делают обезьяны. Видимо, таким поведением Пьеха хотел привлечь внимание к своей персоне и попытаться пробиться обратно на сцену.

Конечно, если Стас вернется в шоу-бизнес, то Эдита будет безумно рада. Однако сейчас, вероятно, бабушка Пьехи не одобрит такое поведение внука, который превращается во фрика ради сцены.