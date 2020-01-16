Сорвался - без работы остался! Данила Козловский разрушает карьеру из-за нервов

Сегодня, 21:00

Поклонницы готовы сбежать от актера из-за жесткого характера.

Данилу Козловского атаковали в Instagram за блокировку подписчицы. Актер не оценил популярной шутки и решил отправить фанатку в черный список, но девушка пожаловалась в другой соцсети и теперь Козловского буквально затравили защищающие девушку интернет-пользователи.

Рунетовцы оставляют комментарии не только под свежими публикациями Данилы, но и даже доходят до постов годовой давности. Нашлись и те, кто посчитал актера грубым — некоторые поклонницы решили даже отписаться от аккаунтов Данилы, посчитав его некорректным. Но такими темпами актер скоро останется и вовсе без поклонников. А это, в свою очередь, приведет к спаду популярности и востребованности. Получается, сорвался — без работы остался. Ведь вряд ли создатели фильмов заходят у себя в проектах видеть актера, которого поклонники считают хамом. Стоит отметить, что эту ситуацию решить можно было мирно и разными способами — убрать девушку из черного списка, ответить остроумно на комментарий, и даже вовсе ограничить возможность комментирования постов. Но Данила выбрал путь едва ли не интернет-войну с фанатами.

Видимо, Козловский разрушает карьеру из-за нервов — ведь скоро в семье актера ожидается пополнение. А значит, наверняка, Данила озадачен мыслями как содержать семью так, чтобы она ни в чем не нуждалась.