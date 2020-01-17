Дворецкий приревновал: Лазарев отказался от друзей ради свадьбы с бойфрендом?

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Певец, похоже, доказал верность партнеру, отписавшись от всех в Instagram.

16 февраля самый добродушный артист отечественной эстрады Сергей Лазарев совершил нечто невероятное – отписался абсолютно от всех друзей, на которых был подписан в своем Instagram-аккаунте. По словам певца, это был вынужденный шаг. Интернет-подвиги знакомых стали мешать ему жить собственной жизнью, семьей и работой. Мало того, певец подобно Анастасии Волочковой, закрыл комментарии под своими постами, вынудив подписчиков в срочном порядке искать новую площадку для обсуждений его личной жизни. А обсуждать поистине есть что.

Лазарев на данный момент находится в отпуске. Отдыхает Сергей на морях, предположительно, с якобы бойфрендом Михаилом Дворецким. И хотя парни соблюдают осторожность и больше не постят фото с одинаковых локаций, видно, что Михаил пропал из Instagram, как раз тогда, когда Лазарев улетел отдыхать за границу.

Поговаривают, что причиной «удаления» друзей Сергея стал именно Михаил. Дворецкий якобы приревновал Лазарева к интернет-товарищам и поставил ему жесткий ультиматум: или я или они. Влюбленный певец, по всей видимости, не стал рисковать избранником и отказался от друзей ради свадьбы с предполагаемым бойфрендом. Почему свадьбы? На это намекают «закрытые комментарии» артиста. Певец, судя по всему, побоялся, что информацию о надвигающемся событии «сольют» с «левых» аккаунтов недоброжелатели и решил таким образом перестраховаться.