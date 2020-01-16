Не ровня Лизе. Галкин позорит «бесталанного» сына на камеру

Сегодня, 17:10

Пока девочка исполняет песни Примадонны, маленький Гарри кричит, как чайка.

Конкуренция среди детей в семействе Аллы Пугачевой и Максима Галкина наблюдалась с самых юных лет звездных наследников. Теперь же, когда малыши немного подросли, их таланты или отсутствие таковых начали проявляться куда ярче. Лиза не только отлично знает французский и английский язык, но уже и поет вровень маме. Недавно девочка спела знаменитую песню Примадонны «Миллион алых роз» и показала, что готова стать преемницей мамы. Гарри Галкин в этой «гонке» однозначно проигрывает, потому как так и не смог показать особых умений, которые раскрыли бы в нем истинного наследника своих родителей. Разочарованный из-за этого Галкин в результате лишь позорит «бесталанного» сына на камеру, заставляя его кричать, как чайка.

В комментариях к размещенному видео он с издевкой назвал мальчика «домашним ультразвуком». Естественно, комику обидно, что дочка вся идет в мать и уже показывает задатки великой певицы, а вот Гарри, к сожалению, в пародиях, на манер папы, не преуспевает. Вот и приходится Галкину хоть как-то выкручиваться, снимая позорные ролики с сыном, ведь он осознает, что мальчик не ровня Лизе.

Алла Пугачева, как мать, за Гарри почему-то не заступается. Видимо, с мужем они решили, что каждый воспитывает по одному чаду, иногда уделяя внимание другому. Тем не менее, даже всего свободного времени Галкина не хватило на то, чтоб сделать сына талантливым, потому, несмотря на возраст, воспитание Алле Борисовне дается куда проще и эффективнее.