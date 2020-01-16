Вот и вся любовь – Тодоренко уехала от Топалова к родителям из-за болезни певца

Сегодня, 19:00

Музыкант вынужден переносить лечение в полном одиночестве.

Жизненный путь Влада Топалова трудно назвать удачливым, ведь после развала группы Smash!! Сергей Лазарев добился огромных высот в карьере, чего нельзя сказать о нём самом. Впрочем, Лазарев до сих пор одинок, а Топалов заполучил в жёны красотку Регину Тодоренко, но и брак музыканта можно поставить под сомнение, так как недавно его супруга уехала к родителям, бросив его наедине с болезнью.

Дело в том, что во время стандартного бритья подмышек Влад занёс под кожу инфекцию, из-за чего ему понадобилась помощь хирургов. Певец показал фанатам последствия операции, и данное зрелище сложно назвать приятным. Топалову назначили массу препаратов для реабилитации, и со всем этим стрессом музыкант остался один на один, так как Тодоренко отправилась в Одессу, оставив мужа в столь щекотливой ситуации. Визит к родителям телеведущая могла бы и отложить, чтобы поухаживать за своим супругом, но по неизвестной причине делать она этого не стала.

Судя по всему, вот и показала себя вся любовь Тодоренко к Топалову, который с трудом переносит одиночество, ведь практически каждый день он устраивает прямые эфиры в Instagram, общаясь с фанатами, нередко срываясь на них. Недавно одна из поклонниц певца поинтересовалась, не пьян ли он, а сам Влад вышел из равновесия и с нецензурными выражениями дал понять ей, что он не пьёт.

Кроме того, находясь в своей машине, под музыку Топалов губами изобразил некоторые бранные выражения, опубликовав столь странное видео. Не исключено, что в браке Тодоренко и Топалова появились серьёзные проблемы, из-за чего Регина и решила оставить певца, отправившись на время в другую страну.