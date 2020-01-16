В каталку из-за Рудковской? Билан из-за жестокости продюсера может стать инвалидом

Сегодня, 17:00

Проблемы со здоровьем певца ухудшаются каждый год, но властной Яне до этого нет дела.

Дима Билан на сцене уже больше 15 лет, потому неудивительно, что за это время он успел обзавестись большим количеством так называемых «производственных травм». Вот и снова артист пожаловался подписчикам, что с трудом передвигается из-за травмы ног и ради продолжения карьеры вынужден регулярно оказываться на хирургическом столе. Странно, но на это никак не реагирует его многолетняя коллега Яна Рудковская. Она, по всей видимости, и является причиной, по которой Билан, не щадя себя, выходит на сцену и исполняет сложные трюки, которые врачи ему делать запрещают.

Истории о том, как из-за жестокости продюсеров артисты наносили своему здоровью непоправимый вред всем известны прекрасно. Никто не ожидал, что Билан также окажется в списке подобных жертв, ведь всегда казалось, что их отношения с Рудковской носят больше дружеский, чем деловой характер. Все оказалось совершенно иначе, что поняли поклонники в прошлом году, когда Дима едва ли не на костылях выходил на сцену и сквозь адскую боль вынужден был работать. Выбора у него особо не оставалось – властная Рудковская не особо жалует больничные у победителя «Евровидения.

Неужели Билан окажется в каталке из-за Рудковской? Артист уже не молод, потому он должен осознавать, что количество перенесенных операций обязательно «аукнется» ему. Совершенно иначе думает Яна, уверенная, что из Билана следует выкачать все, что возможно, пока он хоть как-то может ходить. То, что крестый ее сына и главный подопечный может стать инвалидом, если она не снизит напор ее нисколько не волнует, потому все, что остается Билану – это молча выполнять все требования Рудковской, иначе он запросто лишится карьеры.