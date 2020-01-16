Оля «уничтожает» жизнь сестры! Бузова разрушила бизнес Анны и выгнала с работы

Сегодня, 16:00

Конфликт двух «кровиночек» начинает набирать обороты.

Почти уже год как сестры Бузовы наотрез отказываются контактировать друг с другом. И если младшая Анна просто живет своей жизнью с мужем и старается заработать себе копейку на жизнь, то старшенькая, похоже, всячески вставляет палки в колеса своей родственницы. Теперь стало известно, что Анна лишилась бизнеса…

Анна Бузова публично призналась, что вынуждена была закрыть свой салон-красоты Buna Beauty Bar, который открылся только в марте прошлого года. По словам самой девушки, причиной такого решения стали конфликты с совладелицей бизнеса. Не исключено, что с салоном финансово сестре помогала именно Ольга Бузова, ведь ранее «кровиночки» уже имели один магазин бижутерии на двоих. Задолго до открытия салона Ольга могла деньгами и связями помочь Анне с открытием Buna Beauty Bar, однако после ссоры в Куршевеле финансирование от звездной родственницы прекратилось. И если даже для Ольги это не такие большие деньги, то сама Анна, видимо, бизнес не потянула.

Таким образом, Бузова-старшая буквально разрушила начинающий бизнес Анны, а ранее ещё и выгнала с работы из салона женской бижутерии, когда узнала об огромных долгах. Не исключено, что Оля «уничтожает» жизнь сестры из-за мести, ведь поговаривают, что на самом деле Бузовы прекратили общаться из-за того, что Анна сдружилась с Анастасией Костенко, которая разрушила семью певицы и увела у неё мужа Дмитрия Тарасова.