Из успеха в нищету. Степаненко разрушает свою жизнь из-за измен Петросяна

Сегодня, 17:00

Даже финансовые трудности не могут заставить артистку выступать.

Елена Степаненко отказалась работать с Евгением Петросяном — это в эфире «Пусть говорят» озвучила актриса Оксана Невежина, даже роль ведущей артистки шоу экс-супруга не привлекла артистку. По словам друзей, Степаненко испытывает финансовые трудности после развода с Евгением Вагановичем, но видимо, даже это не является весомой причиной согласиться на сотрудничество. Из-за измен Петросяна и обид Елена разрушит не только карьеру артистки, но и жизнь, из успеха опустившись в нищету. Концертный директор Степаненко признался, что после развода юмористка совершенно не хочет выступать. Что говорит о скорой потере популярности, ведь даже преданные поклонники переключатся на более востребованного юмориста.

Информация о разводе Степаненко и Петросяна появилась летом 2018 года, и несмотря на то, что возрастной юморист снова женился на молодой любовнице, раздел имущества с Еленой все еще продолжается, а адвокаты находят все новые подробности и предполагают даже мошеннические действия, такие как подделка документов. Петросян после развода получил новую волну популярности, в то время как Степаненко будто бы все забыли — артистка почти не выступает и не появляется на телевидении.