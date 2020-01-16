Одежда с рынка, дешевые вещи — Черно «спалила» низкие зарплаты на «Доме-2»

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Кризис проекта или «наказание» руководства — почему Оганесяны вынуждены «побираться»?

Не успела Александра Черно заявить о грядущем пополнении, как череда неудач буквально навалилась на семью: то проблемы со здоровьем, то токсикоз, теперь ещё и трудности с финансами. Саша опубликовала сторис, где буквально «спалила» низкие зарплаты на «Доме-2». На проекте настал кризис?

Действительно, в соцсети Черно обратилась с просьбой о рекомендации одежды с рынка по низким ценам. И это притом, что ранее участники и вовсе получали дешёвые вещи за рекламу. Складывается впечатление, что беременную Черно попросту «наказывает» руководство за нарушение сценария. Мало того, что участникам запрещено иметь несогласованную «подработку» за пределами проекта, так теперь ещё и содержание звёзд «Дома-2», видимо, стало под вопросом.

В последнее время рейтинги проекта упали, как бы продюсеры не старались привлечь внимание зрителя скандальными историями. Не удивительно, что с кризисом шоу могли урезать и зарплаты участников. Однако, даже это не оправдывает категоричного отношения руководство, ведь такими темпами семья Оганесян буквально начнёт «побираться» вне периметра телестройки.