«Пока, неудачники!»: Волочкова унизила фанатов и ушла в запой в Таиланде?

Сегодня, 13:00

Очередная порция критики морально сломила балерину.

Немало звёзд спокойно игнорируют критику в свой адрес, чего нельзя сказать об Анастасии Волочковой. Скандальная балерина уже не раз попадала в курьёзные ситуации, а недавно она и вовсе открыто унизила своих фанатов и, похоже, ушла в очередной запой, будучи на отдыхе в Таиланде.

В одном из свежих видеороликов Анастасия выглядела свежо и подтянуто на фоне тропического пляжа, чего нельзя сказать о её дикции, которая явно пострадала из-за алкогольных коктейлей. Сама Волочкова находится в Таиланде ещё с 30 декабря, и балерину уже не раз замечали с различными горячительными напитками, что, впрочем, не стало ни для кого сенсацией. В своём видеообращении балерина в очередной раз подчеркнула, что её жизнь куда интереснее посредственного существования обычных россиян, оставшихся за чертой океана. Кроме того, алкоголь, скорее всего, придал Волочковой смелости, ведь в этот раз она позволила себе сказать много лишнего, заявив: «Пока, неудачники!».

Анастасия старалась показать, что мнение подписчиков её попросту не волнует, но тот факт, что она вновь закрыла комментарии и, видимо, начала заглушать свою душевную боль с помощью спиртного, говорит о её крайней ранимости. Ситуация с закрытием комментариев происходит с Волочковой далеко не в первый раз, и вполне очевидно, что он не будет последним. Остаётся лишь пожелать танцовщице душевного равновесия и счастья с её новым кавалером.