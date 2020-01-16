Мальчишке нужен модельер. Варнава подыскала «голубому» Бороденко замену для себя

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Из своего любовного треугольника Катя решила одного участника отсеять.

Последний год личная жизнь Кати Варнавы активно обсуждается в прессе. Причиной тому является факт, что участница Comedy Woman решила строить отношения не с одним, а сразу с двумя мужчинами. Константин Мякиньков, молодой хореограф, появился в личной жизни Варнавы первым, а после к нему присоединился Евгений Бороденко, ее коллега по юмористическому шоу. Выбрать одного из них долгое время Катя не могла, но постоянные обвинения Бороденко в интересе к мальчикам повияли на решение Варнавы более чем. В результате она сделала выбор в пользу хореографа. Тем не менее, будучи хорошим другом, своему «голубому» любовнику она замену для себя все-таки нашла.

Катя почти год пробыв в отношениях с Бороденко, поняла, что девушки ему особо не интересны, потому поняла, что для полного счастья мальчишке нужен модельер. Заимев за время работы на ТНТ массу знакомств среди столичных модельеров, она решила «сосватать» Евгения за одного из таких – Александра Арутюнова. Прямо во время отдыха на островах Варнава решила созвониться с последним и наверняка предложила ему по возвращении в Москву обратить внимание на ее коллегу по Comedy.

Так, она сможет одним выстрелом убить двух зайцев: и Бороденко личную жизнь обустроит, и себя от назойливого «третьего номера» избавит. Больше всего непонятно поведение в этой ситуации Константина Мякинькова. Неужели его устраивало, что Катю все время следовало с кем-то делить? Может, им руководили какие-либо нежные чувства все к тому же Бороденко, но сейчас это уже не важно. Варнава за всех решила, что под венец с двумя пойти не сможет, потому выбрала натурала Мякинькова, но и Евгения не обидела.