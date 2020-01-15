Боя не будет - будет срок? Депутат «резко» ответил на угрозы Гуфа

Вчера, 23:00

Рэпер, видимо, нарвался не на того человека.

В последнее время рэпер Гуф стал все чаще попадать в различные курьезные ситуации из-за своего «длинного» языка. Так артисту пришлось извиняться за оскорбительные слова в адрес девушек, а ранее за то, что принял участие в «агитационном» клипе, который собрал огромное количество дизлайков. Но, видимо, Гуфу это пришлось по душе, ведь из этих ситуаций он извлек и свою выгоду в виде популярности. Теперь рэпер решил «хайпануть» и назначил бой своему «обидчику» в лице Дмитрия Носова.

Ранее компания депутата «Антидилер» несколько раз «накрыла» Гуфа за употребление наркотических веществ. Говорили даже, что рэперу даже пришлось отсидеть несколько дней за это. После этих неприятных, ситуаций семья Гуфа была разрушена, и во всем он теперь винит Носова.

Сейчас рэпер отдыхает в Таиланде, где его соседом стал депутат. Гуф пообещал, что поквитается с «обидчиком», сделав это в очень грубой форме. Рэпер назначил Носову бой, но, теперь становится ясно, что его не будет. Депутат не стал принимать предложение Гуфа и намекнул, что в Таиланде за употребление запрещенных препаратов будет срок.

Видимо, Носову надоело, что рэпер его «унижает», и поэтому он решил напомнить о своем влиянии, поэтому «резко» ответил на угрозы. Конечно, депутат имеет некое влияние, и при необходимости может воспользоваться связями.