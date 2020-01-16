Папа такому не учил... Дочь Маликова пытается избавиться от нежеланной беременности?

Сегодня, 12:00

Интрижка с очередным олигархом могла закончиться не «хэппи эндом».

Дочь Дмитрия Маликова в посленовогодних фотографиях даже не скрывает свои округлившиеся формы, которые появились явно не после салата «Оливье». Фотографии 19-летней красавицы явно намекают на интересное положение: там где начинается пузико, рубашка выходит из под корсета, как бы давая место для развитие плода. Несмотря даже на такую «опеку» над возможным ребёночком, Стеша, видимо, пытается избавиться от нежеланной беременности.

О округлившихся формах девушки стало известно только недавно, но буквально перед Новым годом 19-летняя девушка опозорилась скандалом на Красной площади, когда на пьяную голову стала распугивать москвичей и гостей столицы. Папа дочь такому не учил, видимо, негативное влияние компании повлияло на то, что Стеша стала сильно выпивать во время предполагаемой беременности.

Судя по всему, если у Стеши и есть ребёнок под сердцем, то он может быть нежеланным и неожиданным, потому никто до конца не знает ни о положении, ни об отце. Ранее девушка встречалась с сыном миллионера, а недавно, возможно, была интрижка с каким-то олигархом, ведь девушка с завышенной планкой не начала бы встречаться с первым попавшимся прохожим.