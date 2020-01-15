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YouTube уже не тот: ЯнГо скрывает «голубые» чувства к Ивангаю?

Сегодня, 21:10

Гордиенко делает всё, чтобы достойно заменить Ивану Марьяну Ро.

Про нетрадиционную ориентацию уроженца Донбасса Яна Гордиенко уже давно витают слухи. Парень никогда не афишировал свои отношения, что создавало массу вопросов о том, почему такой красавчик до сих пор не обзавелся второй половинкой. Прецедентов служил лишь 2017-й год, в котором ЯнГо сделал предложение Насте Ивлеевой. Но, как выяснилось потом, это был лишь розыгрыш, а с девушкой его связывают исключительно дружеские отношения, в той же степени как и с Марьяной Ро, но до определенного момента.

В 2018 году между Марьяной и Гордиенко произошел скандал, связанный с разрывом Ро и Ивангая, с которым Яна связывают давние дружеские отношения. Девушка высказала своё недовольство слишком воинствующим поведением МС Янули, который был и ее товарищем тоже. С тех пор и пошла молва о том, что, возможно, ЯнГо скрывает «голубые» чувства к Ивангаю.

Многие фанаты видеоблогеров говорят, что YouTube нынче не тот, и что всех поголовно из-за хайпа обвиняют во лжи, нетрадиционной ориентации и так далее. Но как еще расценивать то, что со временем ЯнГо всё больше проявляет свою манерность: сначала он выбрал себе музыкальный псевдоним Януля, который уж явно не ассоциируется с мужским началом, а больше напоминает женское имя Яна, затем отращивает длинные кудряшки, и, в конце концов, постоянно выкладывает фото, где пользуется масками и кремами для лица и красит ногти.

С каждым днем все больше кажется, что после ухода Ивангая с YouTube и расставанием с Ро, заменой для Рудского стал именно Гордиенко, который всё больше показывает в сети свою женственность, подражая известной блогерше. Даже тем, что МС Януля стал выпускать свою музыку он отдал дань своему «любимому» Ивану, который, как известно, планирует продвигать себя исключительно как музыканта.

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