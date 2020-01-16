Любовь быстрого приготовления: Дава устроил для Бузовой романтику с «Дошираком»

Сегодня, 10:00

Такой стала благодарность «иждивенца» за очки Gucci и лакшери-отдых.

Избранник Ольги Бузовой Давид Манукян продолжает позорить себя и звезду в Сети. Сначала было позорище с незнанием иностранного языка с обеих сторон, а теперь, похоже, Дава решил отблагодарить Олю за дорогущие очки Gucci непревзойденным романтическим ужином.

Мало того, что парень приготовил для певицы лапшу быстрого приготовления «Доширак», так еще и не постеснялся чавкать прямо в лицо подписчикам со своих сторис. Оленька же, поддавшись искушению, разделила трапезу с любимым. Дава намекнул на любовь быстрого приготовления, ведь, наверняка, до встречи с Бузовой частенько обедал шедевром кулинарии. Сегодня Дава устроил для Бузовой романтику с «Дошираком», а завтра, наверное, пойдет ужинать семечками в подъезд.

Стоит отметить, что Дава очень стесняется возможного факта того, что Оля платит за их совместный отдых, ведь частенько просит, чтобы Бузова подтвердила его подписчикам платежеспособность блогера. По уши влюбившаяся звезда не замечает, что ее избранник не стесняется рекламировать букмекерские конторы, что своего рода является мошенничеством. Хотя, видимо, ему не привыкать, ведь Манукяну приписывают сумасшедшие долги за махинации с недвижимостью. К тому же, ему нужно зарабатывать на лапшу для своей любимой девушки.

В своих интервью Давид не стесняется говорить о детской, наивной любви; что он никогда не думал, что будет снова любить, ведь его так часто предавали. Всё это выглядит очень смешно, а подписчики уже давно короновали Даву в «иждивенца» и «альфонса», но его это никак не задевает, ведь парень хочет отдыхать в Куршевеле и Таиланде, а по его словам, с женщины денег он взять не может, а наоборот — платит за всех в дружеских компаниях.