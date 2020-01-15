Мигель помрачнел на глазах: Коллега танцора вынуждена завершить карьеру из-за болезни?

Вчера, 22:30

Наставник «Танцев», видимо, переживает за эмоциональное состояние Екатерины Решетниковой.

Мигель вновь стал гостем YouTube шоу «Что было дальше». Хореограф рассказал историю, развитие которой по сценарию предугадывают комики. Когда очередь дошла до Алексея Щербакова и тот в привычной для юмористического формата манере затронул Екатерину Решетникову, Мигель вдруг помрачнел на глазах. Неужели коллега танцора вынуждена завершить карьеру из-за болезни? Сергей занервничал, а улыбка моментально испарилась. Внезапное падание настроения у гостя заметили и юмористы.

В 2018 году Решетниковой сделали операцию по удалению варикоза на ногах, а позднее девушка насторожила публику, когда вдруг внезапно постриглась наголо. Поклонники предположили, что Екатерина скрывает болезнь, но танцовщица заметила, что изменения в прическе связаны с банальным экспериментом.

Последние посты Решетниковой, тем не менее, выглядят настораживающе. «Я прошла длинный путь и мне всегда нравилось то, что я делала», - написала Екатерина в таком ключе, будто все профессиональные победы и прорывы остались далеко позади. Мигель знаком с Екатериной еще со времен «Фабрики звезд», а позже неоднократно пересекался в «Танцах», где Решетникова работает хореографом.

Вероятно, проблемы с ногами вернулись, а потому Екатерина подводит итоги и прощается с главной страстью - танцами. Не так давно знаменитость развелась с супругом Максимом Нестеровичем: Решетникова категорически отказывалась комментировать разрыв с мужем и в резкой манере пресекала любопытство поклонников. Мигель наверняка дружит с Екатериной, ведь годы знакомства и плодотворного сотрудничества не прошли даром.

Шестеперов мог поникнуть из-за невеселых событий, что произошли в личной жизни Решетниковой. Если Екатерина и Мигель плотно общаются, то Екатерина могла рассказать другу о том, что ее гложет. Несмотря на то, что Решетникова продолжает заниматься искусством хореографии, возможное желание уйти может быть спровоцировано крахом в личной жизни.

Екатерина знакома с Нестеровичем с 2006 года, но пара поначалу не раскрывала личные отношения. Максим, помимо мужа, стал надежным коллегой и вместе с избранницей ставил совместные номера. Утрата такого подспорья на сцене, похоже, оказала влияние на Решетникову. А варикоз в таком случае мог только ускорить решение Екатерины уйти из хореографии. В любом случае, следует пожелать танцовщице новых побед и успехов.