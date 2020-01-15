«От дружбы до постели полшага!» – Барановская не ушла из Первого канала ради Гордона

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Юлия, похоже, перестала скрывать любовную связь с Александром.

34-летняя телеведущая Юлия Барановская, похоже, окончательно перестала скрывать свой тайный роман с коллегой по программе «Мужское/Женское» Александром Гордоном. Теперь звезда не только флиртует с мужчиной во время проекта и за кулисами, но и открыто намекает, что с Гордоном её связывают романтические чувства.

Не так давно в Сети появилась информация, что Юлия Барановская приняла решение покинуть шоу «Мужское/Женское» сразу же после Нового года. Подобные слухи ещё больше подогрелись после того, как Барановская с заплаканными глазами появилась на новогоднем корпоративе «Мужского/Женского», где мрачное настроение звезды подчерчивал не только «траурный» наряд, но и грустные покрасневшие глаза. Видимо, Юлия все же собиралась покинуть Первый канал, где проработала несколько лет, ради новых интересных предложений. Однако теперь все изменилось и Барановская не ушла с работы.

Похоже, именно Александр Гордон стал той причиной, которая остановила Юлию. Ведь по слухам роман ведущих продолжает активно развиваться. Сама Барановская тоже стала менее скрытной и в эфире «Мужского/Женского» прямо заявила: «От дружбы до постели полшага!». Скорее всего, Юлия намекала на Гордона и на свой опыт, когда дружба с Александром незаметно переросла в нечто гораздо большее.