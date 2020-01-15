Первенец через ЭКО: 41-летняя Лена Летучая начала гормональную терапию?

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Ведущая набирается сил перед беременностью, отдыхая в Майами?

С момента росписи Лены Летучей и Юрия Анашенкова на острове Сантарини прошло два года. И пара, похоже, всерьез задумалась о продолжении рода. Поговаривают, что забеременеть традиционным способом супругам не удается, и они решили обратиться к профессионалам, зачав первенца Елены через ЭКО (у Юрия есть двое детей от предыдущих отношений).

О том, что ведущая уже начала гормональную терапию, можно судить исходя из метаморфоз ее фигуры. Летучая писала, что за новогодние праздники успела изрядно поправиться. Но скопились лишние килограммы почему-то только в районе груди Елены. Чем сама ведущая тут же похвасталась в Сети.

«Сорвалась на сладенькое в Новый Год. Два плюса в этом точно есть» - иронично подписала ведущая свое фото в купальнике.

О намерении стать мамой через ЭКО говорит и рабочий график 41-летней знаменитости. Вернее его отсутствие. Елена отказалась от съемок довольно перспективного проекта Первого канала «Летучий отряд». И отправилась вместе с супругом в Майами, набираться сил перед предстоящей беременностью.

Возможно, именно из-за растрат на дорогостоящую процедуру искусственного оплодотворения Анашенкову пришлось обратиться в суд за пересмотром суммы алиментов, выплачиваемых им на содержание детей от предыдущего брака.