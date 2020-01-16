Клава Кока сделает аборт из-за проблем Моргенштерна с наркотиками?

Сегодня, 10:30

После записи нового альбома рэпер, не стесняясь, «засветил» белый порошок.

Не успели поклонники Клавы Коки порадоваться за её недавно обретённое счастье с рэпером Алишером Моргенштерном, как представляемые мечты о семейной жизни перечеркнулись проблемами певца. Даже радостные известия Алишера, что 21-летний скоро станет отцом, не спасаю от опасного пристрастия, которое «растворило» уже не одну счастливую семью.

В своих социальных сетях Моргенштерн решил показать небольшую кучку белого порошкам на гитаре своего друга. Конечно, певец не показал, как употреблял «запрещёнку», ведь, может быть, это вообще не наркотики, а какая-то мука для дополнительного внимания к своей персоне. В погоне за очередной порцией хайпа звёзды на что только не способны, хотя поведение друга явно говорит о возможном присутствии «увеселяющего» вещества.

Эффектная Клава Кока, которая уже, наверное, пожалела, что связалась с молодым и «разбалованным» рэпером, возможно, сделает аборт, ведь в противном случае воспитание уже зачатого ребёнка целиком и полностью ляжет на плечи звезды из Black Star. Возможно, вариант не самый одобрительный, но вряд ли певица справится со всем грузом семейных отношений с человеком, который может в любой момент сорваться.