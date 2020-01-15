Боится мести или расследования? Почему Серов опроверг информацию о пулевом ранении

Вчера, 23:10

Певец может оберегать и жизнь дочери.

Александр Серов в Instagram написал эмоциональный пост, где опроверг информацию о пулевом ранении, которая целый день публикуется новостными СМИ, обрастая новыми подробностями. По словам певца, новости о перестрелке и его состоянии здоровья не соответствуют действительности и убеждает, что его здоровье не вызывает опасений.

Похоже, что Серов попросту боится возможности начала расследования, ведь тогда станут известны причины «жажды разговора по-мужски», в ходе которого и якобы ранили певца, как сообщают новостные порталы. Но более весомым страхом, наверняка, является месть оппонента. Ведь Александр — публичный человек и недоброжелателей достаточно, тем более, что это может неприятным образом отразиться и на дочери Мишели.

Все чаще Серов стал попадать в скандалы: то будто бы в памперсе выйдет на сцену, то проигнорировал свадьбу дочери, то его обвиняют в насилии. А теперь и перестрелка. По неподтвержденной информации из открытых источников, во время уличной потасовки Александр был ранен в ногу резиновой пулей, травма оказалась незначительной. Не исключено, что и поэтому певец не хочет поднимать шумиху из-за происшествия.