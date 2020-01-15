Заслужила увольнение – Малышева зарабатывает на Первом канале за спиной у Эрнста?

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Вскоре телеведущая может уйти работать на «Россию-1» к Андрею Малахову.

Елена Малышева благодаря «клоунаде» с нелепыми костюмами сумела завоевать любовь многих телезрителей, но немало и тех, кто порицает такой подход к работе и требует закрытия передач с её участием. Похоже, Малышева действительно заслужила увольнение, ведь, похоже, она зарабатывает большие деньги за спиной у Константина Эрнста прямо на Первом канале.

Дело в том, что помимо основной деятельности на съёмках программы «Жить здорово!», Малышева также использует оборудованную телестудию канала вне рабочего графика, чтобы создавать собственный цикл передач. Все ролики, создаваемые таким образом, отправляются прямиком в аккаунт Елены в Instagram, где аудитория её подписчиков (более миллиона) растёт буквально с каждой неделей. Слухи о переходе Малышевой на «Россию-1», где ныне работает Андрей Малахов, начали распространяться ещё тогда, когда телеведущая завела собственный канал на YouTube.

Заработков от одного лишь Первого канала хитрой Елене, видимо, оказалось недостаточно, и для того, чтобы прокормить двоих сыновей и мужа, ей пришлось импровизировать и создавать свой личный контент. Вряд Эрнст будет долгое время терпеть нахальные выходки телеведущей, ведь помимо использования дорогостоящего реквизита канала, Малышева также пользуется услугами специалистов, включая профессиональных операторов.

Впрочем, с такой скандальной репутацией Елена вряд ли останется надолго без работы, ведь в современном мире скандалы лишь повышают рейтинги телекомпаний.