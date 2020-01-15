«Люблю пожрать» - Анна Семенович опровергла слухи о беременности

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«Вы такая толстая!», - хейтеры продолжают «тыкать» в лишний вес певицы.

Анна Семенович нежится на пляжах и любуется чарующими видами на Сейшелах. В stories звезда разместила интересный ролик, где опровергла слухи о беременности. «Вы пишете, беременная я или нет выставляете фото с моим пузиком с новогоднего концерта. Я, как и все обычные люди, люблю пожрать. Перед концертами в новогоднюю ночь я съела тазик оливье, запила это шампанским», - слова певицы звучат так, будто она пытается «возвести щит» и оправдаться перед недоброжелателями.

Публика не раз указывала на полноту Анны, как это произошло и под последней публикацией. Подписчица оставила вызывающий комментарий, указав на лишние килограммы звезды. Вместо того, чтобы проигнорировать выпад незнакомки, Семенович вступила в полемику и заявила, что внешность ее устраивает и полной она себя не считает. Тема фигуры, видимо, на самом деле волнует экс-солистку «Блестящих», раз она не может помолчать и не реагировать на такие провокационные реплики.

СМИ писали о беременности Анны – подобный повод дал заметно выпирающий живот исполнительницы. Семенович решила уничтожить эти догадки, а заодно сослаться на то, что видимая людям полнота появилась из-за неограниченного «праздника живота» в период зимних праздников.

Три года назад Анна в микроблоге выложила пост, в котором подробно прошлась по основным волнующим ее вопросам. В частности, Семенович коснулась темы лишнего веса, ведь негативно настроенные граждане не перестают атаковать артистку, указывая на бросающиеся в глаза недостатки. Анна принялась рассуждать о необходимости принятия себя, каким бы человек ни был. Это высказывание женщины схоже со свежими stories, но теперь Семенович только отшучивается и с какими-то нервными смешками, непонятно зачем, объясняется перед чужими людьми.

За эти годы певицу одолела злая критика, ведь люди пишут такие комментарии с целью задеть и унизить Анну, выставив в дурном свете – мол, остановись, хватит заниматься чревоугодием. Такова судьба известных людей, поскольку они постоянно пребывают в центре внимания, а сохранять самообладание может далеко не каждая публичная личность.