Цымбалюк-Романовская самолюбиво вспомнила роман с Джигарханяном. Давит на больное?

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Ревность от воссоединения Армена с экс-супругой могла подтолкнуть Виталину к воспоминаниям.

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает высказываться об отношениях с Арменом Джигарханяном, которые закончились почти два года назад. Похоже, пианистка все еще переживает разрыв и будто бы пытается давить на больное, раз снова самолюбиво вспомнила роман. По словам Виталины, Армен Борисович потерял намного больше чем она, ведь пианистка заботилась о возрастном артисте, все время посвящала ему и, несмотря на большую разницу в возрасте, была искренна в отношениях.

«Я сомневаюсь, что кто-то способен заменить человеку в таком возрасте супругу, с которой никогда не было никаких конфликтов», — заявила Цымбалюк-Романовская после расставания с Джигарханяном. Но новость о воссоединении Армена Борисовича с Татьяной Власовой, первой официальной супругой артиста, с которым они прожили почти 50 лет в браке, но ради Виталины Джигарханян развелся, видимо, сильно задела пианистку, раз она снова вспоминает подробности романа.

По словам Виталины, согласия на развод с Джигарханяном она не давала. И хоть сейчас она якобы счастлива в отношениях, роман Армена и Татьяны вряд ли ей безразличен. Татьяна Власова проживает в США, но прилетает ради времяпровождения с Джигарханяном, а в скором времени может продать все имущество заграницей и вернуться к экс-супругу.