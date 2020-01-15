Грязный приём – Мартиросян подначил Карибидиса завести четвёртого ребёнка для спасения брака?

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Ранее артиста обвинили в порочной связи с Яной Кошкиной.

Мало кто знает, что несменный резидент Comedy Club Демис Карибидис успевает не только строить успешную карьеру на телевидении, но ещё и воспитывать троих детей с супругой Пелагеей. Вскоре и без того немаленькое семейство шоумена может вновь увеличиться, так как Гарик Мартиросян, похоже, подначил Карибидиса завести четвёртого ребёнка для спасения его брака.

Дело в том, что недавно в СМИ появилась информация об изменах Демиса с актрисой Яной Кошкиной, после чего комик незамедлительно увёз своё семейство в Таиланд, якобы замаливая грехи. Помимо прочих развлечений, супруги стали учить детей кормлению ягнят, что могло стать естественной тренировкой по уходу за ещё одним малышом, который вскоре появится на свет. Как известно, Мартиросян является художественным руководителем Comedy Club, поэтому в его же интересах, чтобы Карибидис не проходил через развод и не пропускал из-за этого работу, по-прежнему принося деньги проекту.

Что касается самого Гарика, новости о разладе в его семье появлялись уже не раз и не исключено, что подобные кризисы с изменами Мартиросяну удавалось преодолеть именно этим грязным приёмом, заводя ребёнка в самые напряжённые моменты. Свой опыт, видимо, юморист передал и Демису, в спешке осеменившему супругу, которая вряд ли уйдёт от него, имея на руках четверо детей. Впрочем, порочная связь Карибидиса с Кошкиной, если таковая всё же была, вряд ли прекратится, ведь потенциальные любовники работают бок о бок на одном канале и постоянно пересекаются.