Погнала Ветлицкую за «бугор»: Супруга Бондарчука «выжила» певицу из-за ревности?

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Паулина Андреева распознала в Наталье опасную соперницу.

Возвращение Натальи Ветлицкую на российскую сцену стало крайне неоднозначным. Появившись в «Вечернем Урганте», певица похвасталась подозрительным звонком от Федора Бондарчука. Режиссер предложил бесплатные услуги клипмейкера для ее нового музыкального видео. Вскоре Ветлицкая вновь вернулась в Испанию, что на фоне грандиозного ажиотажа и всплеска повышенного интереса к персоне знаменитости также несколько настораживает. Неужели супруга Бондарчука «выжила» звезду из-за ревности? Возможно, почувствовав неладное, Паулина погнала Ветлицкую за «бугор» - это развитие событие сейчас кажется наиболее вероятным.

Наталья могла не выдержать возможных нападок Андреевой, ведь та в браке с Федором привыкла наслаждаться своим местом на пьедестале и не потерпит «самозванок», которые вмешиваются в таинства ее личной жизни. Бондарчука и Ветлицкую связывают годы дружбы – киномастер помог Наталье с клипом «Посмотри в глаза». СМИ приписывали режиссеру и исполнительнице роман, но достоверных подтверждений не нашлось. Если принять во внимание отношения Ветлицкой с мужчинами и неуемность в поиске личного счастья, то нельзя исключать, что кратковременная связь с Федором все-таки была.

О браке Натальи слышно мало: несмотря на упоминаемую информацию в прессе о том, что Ветлицкая остепенилась и душа в душу живет с 4-м мужем Алексеем, супруга в жизни знаменитости будто бы и нет. Вероятно, поп-дива уже и вовсе развелась, а в Россию вернулась, чтобы стать центром публичного восхищения, а заодно наметить новую «жертву». К тому же, здесь у Ветлицкой осталась вереница связей и знакомств, среди которых вполне могли затесаться бывшие любовники.

Идиллия Бондарчука и Андреевой также под вопросом: в Сети неоднократно писали, что отношения завершились провалом, а Паулина только подогревала эти догадки. Девушка удаляла совместные фотографии с избранником из микроблога. В прессе затрагивали и тему ревности Федора, которая подтачивает брак. Похоже, теперь настал черед Андреевой, ведь чрезвычайно странное сближение Бондарчука с такой роковой женщиной, как Ветлицкая, не может не вызвать беспокойство у Паулины.

Кажется странным и то, что Наталья перенесла серию долгожданных выступлений в Россию под конец года. Это выглядит нелогичным, ведь на волне активной пиар-компании поклонники с нетерпением ожидают масштабный концертный тур любимицы. Возможно, это всего лишь продуманный коммерческий ход директора Ветлицкой, но дыма без огня все-таки не бывает.