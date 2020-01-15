Чернышёв потерял веру в выздоровление парализованной Заворотнюк?

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Год лечения, миллионы рублей и неутешительные прогнозы – Пётр и сам может находиться на грани нервного срыва.

48-летний фигурист Пётр Чернышёв в последний год буквально изменился до неузнаваемости. Лицо мужчины помрачнело, появились огромные темные круги под глазами, волосы поседели, а лицо покрылось морщинами – это все результат страшного стресса и переживания за здоровье супруги Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга.

Известно, что дорогостоящее лечение, элитные онкологические центры и уход за актрисой требует немало денег, а потому Пётр Чернышёв без отдыха работает на ледовых шоу, выступает и радует публику своими выступлениями с Татьяной Навкой, чтобы потом все заработанные средства отдать на спасение супруги. Однако такой напряженный график и стресс может подкосить здоровье и самого Чернышева, который практически год работает на износ. Все новогодние праздники Петр провел на льду, однако явных улучшений у актрисы пока не прослеживается, как утверждают инсайдеры. Правая часть тела Анастасии все ещё находится парализованной…

Даже парапсихолог Юлиана Миляева отметила, что Чернышёв находится на грани нервного срыва из-за такой жизни и болезни Заворотнюк. Так неужели Пётр уже потерял веру в выздоровление любимой супруги? Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису из клиники выписали домой и якобы лечение уже не помогает. Однако фигурист все же нашел другое медицинское заведение, которое пока ещё дает надежду. Остается только верить в то, что Анастасия с помощью верного супруга победит страшную болезнь и будет ещё долго радовать зрителей своими яркими ролями в кино.