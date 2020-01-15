После измен Агутина... Как пластика изменила лицо 50-летней Варум

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Фото 23-летней давности подтверждают - хирургическое вмешательство было.

Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются самой стабильной парой российского шоу-бизнеса. 15 января супружеский тандем празднует 22-летнюю годовщину со дня начала романтических отношений. В своем аккаунте Леонид опубликовал раритетные фото с супругой, сделанные за год до начала их романа. Глядя на снимки, становится понятно, певице пришлось пойти на хирургическое вмешательство, дабы удержать «любвеобильного» супруга.

Несколько лет назад появились слухи, что Леонид променял «возрастную» жену на молоденькую любовницу. После измен Агутина, внешность Варум начала меняться. Певица, судя по всему, решилась на рино-и блефаропластику - заострила нос и подкорректировала разрез глаз. Вставила мезонити – или как иначе объяснить «идеальный» овал лица 50-летней Варум? Не обошлось и без помощи «уколов красоты» о чем свидетельствует, округлившееся на фоне стройной фигуры, лицо артистки. На архивных снимках видно, как пластика изменила лицо 50-летней Варум. Уже в далеком 1997-ом у Анжелики имелись первые признаки старения, теперь же «мешки» под глазами певицы пропали без следа.

То, что Агутин помешан на молодости, понятно из слов его поздравительной речи:

«Жаль, конечно, что время летит так быстро», - пишет певец, обращаясь к жене.

Любящей его Анжелике, судя по всему, остается только одно – пытаться соответствовать стандартам супруга.