Родила 3-х детей – дома сиди! Звезда «Счастливы вместе» сбегает от мужа в работу

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Дарье Сагаловой резко захотелось «свободы».

Экранная Светка Букина после рождения 3-го ребенка стала проявлять поныне невиданную активность. Звезда «Счастливы вместе» сбегает от мужа в работу и, судя по микроблогу, использует любые способы, чтобы избавиться от рутинного быта. Причиной столь сильного желания разнообразить жизнь мог стать характер властного супруга, видимо, выдвинувшего перед женой своеобразное условие: родила троих – дома сиди!

Благоверный Дарьи – предприниматель Константин Масленников, которого Сагалова долго скрывала от публики. В начале отношений актриса находилась в приятельских отношениях с будущим мужем – возможно, девушка не хотела бросаться в омут с головой и присматривалась к избраннику.

Может, в мужчине было нечто отталкивающие – некие черты, что заставляли Сагалову повременить с серьезным решением пойти под венец. Разногласия еще на поре притирки характеров наверняка внесли сомнения во взгляды обоих. Если на первых порах после замужества Дарья не афишировала семейную жизнь, то после рождения 2-й дочери Стефании поведение знаменитости изменилось.

Не исключено, что Масленников хотел видеть в возлюбленной только лишь жену и мать своих детей, а потому подтолкнул супругу на то, чтобы она подтвердила для окружающих статус замужней дамы. У Сагаловой в начале карьеры было много поклонников из актерской среды, а ревнивый Константин ради собственного спокойствия, похоже, остро желал, чтобы благоверная сидела дома с детьми и занималась обустройством семейного очага. Однако, бойкий и активный нрав Дарьи не вписывался в вероятные стремления Масленникова.

В 2019 Сагалова в 3-й раз стала мамой – у пары родился сын. Дарья вдруг стала все чаще появляться на светских вечерах и возобновила работу со своей школой танцев. Последняя публикация выглядит так, будто актриса очень хочет вырваться из семейных оков и потанцевать, чтобы хоть чуть-чуть дать волю нерастраченной энергии. Звезда «Счастливы вместе» стала мало сниматься – это понятно, ведь основное время уходит на занятия с детьми, но страсть к искусству все-таки не истребишь.

Нередки случаи, когда люди разных профессий и отличающегося склада ума попросту не понимают друг друга, отчего в браке постепенно появляются ссоры и взаимные претензии. Остается надеяться, что Сагалова и Масленников справятся с вероятными препятствиями и восстановят пошатнувшуюся гармонию в отношениях.