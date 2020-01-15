Больше не одинок! Сергей Пенкин обрел любовь с Федункив

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Звезда Comedy Woman открыто демонстрирует нежные чувства певцу.

За плечами у Сергея Пенкина была не одна попытка наладить личную жизнь. Однако теперь стало очевидно, что исполнитель обрел любовь с Мариной Федункив. Женщина восхищается ухоженным внешним видом Сергея, а эмоции настолько переполняют звезду, что актриса посылает Пенкину в соцсетях любовные смайлики и делает комплименты. Еще в сентябре, когда Федункив выложила снимок, выгодно подчеркивающий достоинства фигуры, Сергей не прошел мимо. Артист показал себя джентльменом и в интеллигентной манере назвал Марину «леди».

Для Федункив, пережившей 2 неудачных брака, подобное отношение Пенкина могло стать спасительным кругом, что избавил актрису от груза тяжелых воспоминаний. С 1-м мужем Марина разошлась быстро – мужчина, видимо, закатывал скандалы благоверной, так как не мог потушить пожар ревностных чувств, которые заставляли делить супругу со сценой. 2-й избранник Михаил, как признавалась Федункив, сильно пил, а изможденная знаменитость тщетно пыталась спасти возлюбленного, но в итоге нервы не выдержали и пара разорвала отношения.

Пенкин негативно относится к алкоголю и курению – звезда эстрады ведет исключительно здоровый образ жизни. Кажется, Марина нашла в Сергее то, по чему так долго тосковала, но в силу обстоятельств не обрела, ведь брак с Михаилом принес актрисе немало разочарований. Пенкин был женат на журналисте Елене Проценко, а жили супруги в разных странах – жена в Лондоне, а Сергей в Москве. История их отношений выглядит странной: Пенкин и Проценко долго не регистрировали брак, а после бракосочетания прожили крайне мало.

Позднее Сергей заявил, что вновь влюблен – ею оказалась некая Владлена, с которой певец познакомился на вечеринке в Одессе. Девушка, похоже, осталась в прошлом, а Пенкин оправдывает одиночество наличием хороших отношений с родственниками. Время все-таки расставило все по своим местам, а два одиночества сплелись в объятиях.

Федункив так и не стала матерью, Сергей же говорил журналистам, что подумывает о детях и не прочь воспользоваться услугами суррогатной матери. Несмотря на слухи о нетрадиционной ориентации Пенкина, мужчина не давал особо ярких поводов для однозначного утверждения. Теперь можно с уверенность сказать, что Сергей больше не одинок!