Харчок в лицо был лишним! Разгорелся скандал между Кириллом Нагиевым и актером «Холопа» Милошем Биковичем

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Унижения не по сценарию, так назвали плевок в лицо сербскому актеру от сына Дмитрия Нагиева.

Совсем недавно на экраны всех кинотеатров России вышел самый обсуждаемый фильм этого года «Холоп». В главных ролях снялись Александра Бортич, Милош Бикович, Кирилл Нагиев, Иван Охлобыстин и другие талантливые актеры. По сюжету отец решил переучить сына-мажора и создал ему условия 1860 года — год до отмены крепостного права. По сценарию режиссера мажора должны унижать и запугивать барины, чтобы молодой отпрыск прочувствовал на себе всю тягость жизнь простого человека, а не сына влиятельного бизнесмена.

Кирилл Нагиев в Фильме «Холоп»

Согласно сценарию Милош должен был быть унижен несколько раз Кириллом Нагиевым в образе сына барина Алеши. Сначала парень наступил ему грязным ботинком на лицо, а в следующей смене он смачно плюнул ему в лицо по-настоящему. Как выяснилось позже, запланирован был лишь ботинок на лице у Милоша, а вот харчок в лицо был лишним и не по сценарию.

Оказывается, еще до начала съемки молодые актеры слишком бурно стали ругаться. Каждый из них посчитал, что он на главной роли и может командовать другим. Ребят буквально разняли в гримерной. Разгорелся скандал между Кириллом Нагиевым и актером «Холопа» Милошем Биковичем на несколько часов из-за чего приостановили съемки. Так что же не поделили ребята? Инсайдеры сообщают, оба парня влюблены в молодую актрису Александру Бортич — внучку Никиты Михалкова.

Вот только Милош смог добиться ее расположения к себе, а немного эгоцентричный сын Дмитрия Нагиева нет, что сильно зацепило парня.

Он затаил злобу, а в момент съемки решил не ударить его кулаком в лицо, как было прописано по сценарию, а харкнуть. Возможно, Кирилл тем самым попытался унизить Биковича, как личность и вызвать отвращение у Бортич. Мало, кто знает, но это решили оставить в фильме, поскольку злоба Милоша получилась даже чересчур реалистичной. За такие унижения сербский актер потребовал немаленькую сумму и в итоге отстал и от Бортич, и от Нагиева. По слухам, его гонорар свыше составил 500 тыс. долларов.