Фадеев волосы украл? Глюкоза «облысела» из-за рабского контракта с продюсером

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Максим, хоть и оставил певице песни, но имидж заставил сменить кардинально.

Последние полгода для певицы Глюкозы стали временем массы потрясений. Связаны они, прежде всего, с карьерой. Внезапное увольнение Максом Фадеевым всех своих подчиненных артистов стало в российском шоу-бизнесе настоящим шоком. Больше всех поразилась сама Глюкоза, о чем сказал ее новый ролик, где Наталья внезапно облысела и больше стала похожа на молодую Наргиз. Хоть публично продюсер признался, что песни всем своим артистам безвозмездно отдал, но вот их имидж он, по всей видимости, забрал с собой. Неужели Глюкоза действительно побрилась наголо из-за рабских условий контракта с продюсером?

В ситуации, когда Фадеев волосы украл, Глюкозе приходится все выставлять за собственное решение по смене имиджа. Но слабо верится, что гордящаяся своей внешностью певица пошла бы на такие издевательства над собой. Глюкоза, однако, не сдается и после «сдержанной» реакции публики на клип с Гариком Харламовым в главной роли теперь точно шокируеи преданных фанатов.

Но одна ли жажда пиара подтолкнула певицу к этому решению? Учитывая, как Фадеев относится к бизнесу, удивительно, что Глюкоза отделалась одной лишь прической. Тем не менее, поклонникам уже следует начать привыкать к тому, что образ секс-символа их любимица забросит ради лысой головы и эпатажа. Как говорится, что не сделаешь в 2020-м году ради популярности…