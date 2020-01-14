Новую бабушку нашел? Шаляпин объявил о «высоком полете» с любовницей

Сегодня, 22:00

Лучше Прохора подход к богатым пенсионеркам, судя по всему, не знает никто.

Одним из самых известных «бабушколюбов» российского шоу-бизнеса, без преувеличений, является певец Прохор Шаляпин. Его роман с бизнес-вумен Ларисой Копенкиной запомнился поклонникам надолго: столько обнаженных фото пенсионерок в своих социальных сетях до Шаляпина не выкладывал никто. После этого Прохор попытал счастья с моделью Анной Калашниковой и скандальной пианисткой Цымбалюк-Романовской. Ни одна из этих попыток, однако, успехом не увенчалась, потому певец решил вернуться к тому, в чем преуспел больше всего - к женщинам преклонного возраста.

В своей новой публикации он отметил, что «чей-то поезд ушел», явно намекая на еще недавно возлюбленную Эвелину, но после добавил, что его «самолёт в высоком полете». Словно поэта мужчину явно заставили говорить нежные чувства. Учитывая, что таким окрыленным Прохор был как раз-таки во времена Копенкиной, становится понятно, что его новая возлюбленная с бывшей по возрасту примерно совпадают.

Помимо этого, фотографии Шаляпина, сделанные в роскошном салоне авто указывают, что своим вкусам на состоятельных женщин певец не изменяет. Вот и новую «бабушку» он явно раскручивает по полной, пытаясь получить пускай и не за долгий роман максимум выгоды. Выступает с каждым годом Шаляпин все меньше, но его аппетиты от этого меньше не становятся. Именно поэтому певцу приходится в своей жизни выбирать не любовь, а исключительно расчёт.