Есть с пола — это норма! Пынзарь стесняется «мужа-варвара»

Сегодня, 18:30

Романтическое путешествие в Европу превратилось для Даши в «цирк на выезде».

Дарья Пынзарь со своим мужем Сергеем видится нечасто. Живет блондинка с «Дома-2» с двумя детьми в Турции, а мужчина лишь изредка навещает родных. Но вот впервые за долгое время пара решила оставить детей родителям и уехать вместе в романтическое путешествие в Европу. Дарья, к сожалению для себя, не ожидала, что поездка обернется для нее настоящим кошмаром и позорищем. Непривыкший быть в приличном обществе Сергей ведет себя максимально некультурно: поднимает еду с пола, кричит на всю улицу и бросается фруктами. Неудивительно, что Дарья так редко видит «мужа-варвара», ведь она его попросту стесняется.

Сергей большую часть своего времени проводит на стройках с работящими «мужиками», потому неудивительно, что манеры и воспитанность – не самые сильные его черты. Тем не менее, непонятно, чем он руководствовался, поднимая фрукты с грязного асфальта на видео и предлагая съесть их своей жене. Может, пока Сергей жил вдалеке от Дарьи он осознал, что есть с пола – это норма? Даша же за время жизни на элитном турецком курорте изменилась в корне и теперь жалеет об одном - о столь долгом нахождении с мужем «в цивилизации».

Пара и раньше испытывала трудности, даже живя на расстоянии друг от друга, но теперь все стало еще хуже. Не стоит исключать, что по возвращении в Турцию Даша и вовсе не захочет когда-либо еще видеться с Сергеем Пынзарем и подаст на развод. Найти турецкого жениха ей будет куда проще, чем нянчиться с мужем, который не может соблюдать элементарное приличие в публичных местах.