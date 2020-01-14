Клавина облава. Кока заказала срыв клипа бывшего любовника Крида?

Сегодня, 18:00

Егор не ожидал, что месть обиженной девушки заденет его так сильно.

Мимолетный роман Егора Крида и молодой звезды Black Star Клавы Коки обсуждали, без исключения, все поклонники «холостяка». Они надеялись, что наконец он смог найти себе пару и скоро на его пальце наконец появится кольцо. Но чуда не произошло: после слухов о беременности Клавы, Егор тут же от нее отдалился, чем воспользовался конкурент певца - молодой рэпер Моргенштерн. Естественно, обиду Клава затаила серьезную и сегодня Крид показал, что мстить она намерена серьезно. Певец признался, что премьера его нового клипа сорвалась по причинам, которые сам он объяснить якобы не может.

Не стоит забывать, что ее начальник Коки - это Тимати, от которого Егор вероломно сбежал. Вот и получилось, что Юнусову молодая звезда наверняка заказала срыв клипа бывшего любовника. Обладая связями на высшем уровне, да еще и получив возможность «насолить» Егору Тимати не мог отказать девушке. Вот только теперь несчастный Крид вынужден едва ли не со слезами на глазах извиняться перед поклонниками, которые не получили то, чего ждали. Чрезмерная любвеобильность и безответственность певца в очередной раз привели его к фиаско.

Егору нужно было с самого начала понять, что «Клавина облава» при поддержке Тимати ничем хорошим для него не закончится. Видимо только испытав все это на своей шкуре Егор сможет сделать выводы и пойти на мировую с бывшей. Злить девушку явно не стоит, но Крид сделал все, чтобы не просто ее разозлить, но и заставить мстить.