Развод близко или почему Плющенко перестал ночевать дома с Рудковской

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Завтрак в одиночестве, встречи только на публике — Яна с трудом скрывает разлад в семье.

После слухов об изменах Плющенко Рудковская изо всех сил пыталась доказать семейную идиллию. Однако, развод, видимо, уже очень близко. Судя по поведению Евгению и фотоотчетам Яны, фигурист даже перестал ночевать дома со своей супругой.

Яна похвасталась своим традиционным роскошным завтраком. Однако утро, как может и ночь, Рудковская провела в одиночестве. Сервировка стола явно указывает на то, что Яна завтракала без мужа и сына. Приборы расставлены лишь на одну персону. Видимо, сейчас Плющенко отказывается находиться с Рудковской рядом не на публике.

Еще вчера Яна показывала катание мужа у себя в Instagram. Рудковская восторгалась Евгением Казалось, будто она соскучилась по Плющенко, но тот будто совсем ее не замечал. Судя по всему, Яна и Евгений стараются сохранять видимость брака лишь на публике. Однако ожить под одной крышей вместе с пока еще законной супругой Плющенко, видимо, отказывается. Скрывать разлад Яне становится все труднее. Неужели семья на грани развала?

Как сообщалось ранее в СМИ, у Евгения есть любовница. По слухам, Плющенко уже давно изменяет Яне, однако уходить из семьи он пока каким-то причинам не торопился. Видимо, от развода фигуриста сдерживали переживания о сыне. Маленький Гном Гномыч может тяжело отреагировать на расставание своих родителей. Однако теперь, судя по одиноким завтракам Яны и холодному поведению Евгения, развод приближается с огромной скоростью. Неужели брак не спасает даже сын?