Дружбе конец - зависти привет. Бородина не смогла «принять» счастливую Орлову и ее богатого бизнесмена

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Ксения разругалась с «лучшей» подругой из-за ее мужчины-миллионера.

О дружбе Ольги Орловой и Ксении Бородиной уже ходят легенды. Ксения не только вписала ее в список «Прачки», но и по совету Ольги исключила из него якобы «завистливую» Дашу Пынзарь. Звездные ведущие «Дома-2» не пропускали ни одного праздника: пьянки-гулянки, караоке и ночные клубы, даже на отдых полетели вместе, не забыв прихватить своих кавалеров. Оказалось, у Ольги появилась весьма состоятельный миллионер, который, по слухам имеет большую часть акций Газпрома. Имя его не раскрывается по объективным причинам. Конечно, в семье Ксении все сейчас напротив не так радужно.

Муж Бородиной занимается только блогерством (на многомиллионную рекламу он еще зарабатывать не научился) и больше ни где не работает, а вот Ксюша напротив: пашет, как ломовая лошадь на нескольких проектах и пытается заработать и на отдых, и на брендовую одежду, и на машину класса бизнес, и на детей. В соцсетях Курбана называют «Зина красивая», за то, что он выглядит, как альфонс. Возможно, именно это и задевает Бородину, поскольку от инсайдеров стало известно, что Ольга и Ксения разругались в пух и прах после совместного отдыха.

Оказалось, Бородина не смогла «принять» счастливую Орлову и ее богатого бизнесмена. Ведущая стала советовать Орловой лучше присмотреться к своему кавалеру, а также говорить, что мужчина для нее слегка староват, а возможно у него есть еще и внебрачные дети, которые претендуют на наследство, и вообще такие «папики» любят помоложе — ему что-то от нее надо.

Умная и образованная Ольга сначала отнекивалась и отшучивалась, а потом похоже поняла, что Ксюша попросту ей завидует и делает все, чтобы они с акционером Газпрома расстались. Сейчас девушки разговаривают друг с другом только по работе, но сквозь зубы. Ольга даже удалила совместные фотографии подруг в своей соцсети. Фанаты певицы назвали такой выпад: Дружбе конец -зависти привет.

Информация и обсуждения взяты у анонимов с форума «Багиня.орг».