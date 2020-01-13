По примеру Пугачевой или почему «богач» Крид стал постоянным клиентом «Пятёрочки»

Вчера, 20:02

Рэпер решил стать ближе к «простому» народу или ударился в экономию?

Егор Крид, который после ухода с лейбла Black Star полон решительности и самостоятельности в покорении вершин шоу-бизнеса, приобщился к самостоятельным покупкам продуктов, причём вовсе не дорогих. Рэпер стремительно рушит стереотип о импортных товарах, которые скупаются знаменитостями в миг, и стал постоянным клиентом «Пятёрочки», рядом с которой «засветил» в социальных сетях.

Казалось бы, странно, что «богач"-рэпер, который без устали работает над новыми хитами, балует себя акционными продуктами в именитой сети супермаркетов. Видимо, по примеру Пугачёвой Егор не видит разницы в «элитных» продуктах и в товарах супермаркетов, куда ежедневно ходят тысячи людей.

Конечно, нельзя исключать, что Егор не просто стал ближе к народу, а испытывает реальные трудности с финансами. Если раньше любые проблемы его творческого пути решались связями и средствами Black Star, то теперь же Егору приходится работать над своей рентабельностью самостоятельно. Возможно, это то, к чему певец стремился так долго, но от бытовых неурядиц и трудностей с деньгами это, очевидно, не спасло.