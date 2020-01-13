Николаев «тиранит» Проскурякову из-за ее нежелания рожать?

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Юля открыто заявила: беременность в ее планы не входит.

Округлившийся живот Проскуряковой не дает покоя многим ее фанатам. Однако, сама Юлия отвергает все слухи. Видимо, причиной набора веса стало банальное переедание. Оказалось, что жена Николаева отказывается рожать. Об этом она сама призналась в комментариях. Однако слухи о непрекращающихся ссорах в семье Николаева указывают на то, что сам композитор едва ли согласен с таким решением жены.

Ранее сообщалось, что Юрий старается ограничивать Юлию практически во всем. Композитор «мониторит» ее социальные сети, а сама Проскурякова нередко появляется перед камерой с заплаканными глазами. Неужели Николаев «тиранит» Юлю именно из-за ее нежелания рожать? Все говорит о том, что Проскурякова приняла решение отказаться от второй беременности без согласия мужа.

Жена Николаева прямо заявила, что до окончания обучения в ВУЗе она не планирует беременеть. Юлия ссылается на сильную занятость и даже акцентирует внимание на том, что родить здорового ребенка в столь напряженном для нее графике будет очень трудно. Но рад ли Николаев такому решению Проскуряковой? Судя по всему, Юрий мечтает о втором ребенке, но супруга не торопится осчастливить его еще раз. Потому и могут возникать ссоры.

Пока Проскурякова посвящает себя учебе, съемкам и развитию карьеры, Николаев уже добился высот в мире шоу-бизнеса и явно хочет пожить «для себя». Однако молодая жена напрочь отказывается видеть очевидное. Если Проскурякова и дальше будет отказываться от второй беременности, то Николаев может пойти на ультиматум или же попросту бросит Юлю ради более сговорчивой девушки.