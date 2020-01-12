Развод в процессе - Бородина и Омаров начали дележку имущества

Вчера, 22:10

Курбан оставил Ксению без машины из-за обвинений в беспечности.

О разногласиях в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова уже «ходят легенды». Пара, в которой, грубо говоря, муж выполняет обязанности жены и наоборот, действительно нестандартная. Было очевидно, что рано или поздно накал страстей достигнет пика, и тогда супругам может не хватить мудрости и терпения избежать разрыва отношений. Такой момент настал во время отдыха в Таиланде, куда экстренно прилетела мама Ксении. Поведение обоих после возвращения в Россию также дает понять: развод уже в процессе.

Судя по stories на их страницах в Instagram Бородина и Омаров уже начали дележку имущества – первый вопрос, который встает при расставании. Ведущая «Дома-2» отправилась к друзьям на праздник, в репортажах видно, что она идет пешком в гололед.

Примерно в это же время Омаров катается на автомобиле с сыном. Они поужинали в ресторане быстрого питания, после чего Курбан заговорил с мальчиком о двойных стандартах. Очевидно, что такая серьезная тема была поднята не ради ребенка, а в качестве послания жене. Беря во внимание этот факт и последующие становится ясна и причина разлада в семье.

Незадолго до этого, Омаров опубликовал пост с непонятным на первый взгляд содержанием. К фото со слоном было прикреплено сообщение про «друзей, укрепляющих сердце, но сажающих печень и почки». Картина проясняется: Бородина долгое время обвиняла мужа в беспечности, но сама в это же время постоянно пропадала на вечеринках. Это и есть те самые двойные стандарты в понимании Курбана. В свежей публикации мужчина и вовсе задался вопросом счастья.

Можно с уверенностью сказать, что супруги «разговаривают на разных языках». Омаров – семьянин, для которого безответственность – это бесконечные гулянки с друзьями в ущерб родным. Бородина – карьеристка, для которой уже муж выглядит беспечным из-за своего безделья. Причем у Курбана вполне может быть заработок, но на фоне вечно занятой жены он в любом случае будет выглядеть домоседом. Возможен ли компромисс? Разумеется, да! Но смогут ли найти его звездные супруги, покажет время.