Курортный «развод» - Волочкову бросил любовник в Таиланде

Вчера, 22:01

Самолюбование и пристрастие к алкоголю примы вынудили ухажера выгнать ее с виллы.

Не секрет, что Новый год Анастасия Волочкова встречала со своим возлюбленным в Таиланде. То, с какой частотой о мужчине говорила балерина заставляло сомневаться в его наличии, ведь личность воздыхателя оставалась в тени. Судя по свежей информации со страницы примы в соцсети, ее любимый сам не желал раскрывать себя из-за неуверенности в своих чувствах. Оно и понятно, характер танцовщицы – далеко не «сахар». Версия подтвердилась: любовник все же бросил Волочкову прямо во время отдыха.

Анастасия опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что переехала на новую виллу. Само собой, менять апартаменты в пределах одной и той же зоны отдыха – дорогое и бессмысленное удовольствие, пара явно повздорила. И поскольку съехала именно прима, то становится ясно: инициатором ссоры был ее ухажер. Событие весьма громкое, а мера кардинальная, это говорит о том, что Волочкова основательно «насолила» любовнику, и он долго терпел ее выходки. На ум сразу же приходят сомнительные увлечения балерины: страсть к алкоголю и самолюбованию. Это подтверждает и ее сообщение вместе со stories. Танцовщица настолько увлеклась поднятием своей самооценки, что приняла «в штыки» даже просьбы угомониться от своего возлюбленного. Очевидно, что всех, кто посмел сделать ей упрек, она язвительно и назвала «учителями жизни», после чего снова поделилась своей диетой и видом ног.

В своем стремлении защититься от критики и восстановить самооценку после неудач с мужчинами Анастасия явно «перегнула палку». Прима рискует остаться в гордом одиночестве, ведь в ее сознании каждый, кто случайно заденет живую тему будет «записываться» во враги. Остается лишь надеяться, что курортный «развод» перейдет в «копилку» жизненного опыта балерины, и через какое-то время она извлечет из него мудрость, обретя гармонию с собой и с окружающим миром.