Прощай, Земфира... Литвинова родит ребенка другой певице

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Актриса уже не скрывает роман с Герзмавой.

Последние месяцы роман Земфиры и Ренаты Литвиновой, о котором пишут в СМИ, переживал явное напряжение. Точку в этих отношениях, полных эмоций и страсти, поставила актриса. На днях пресса вышла с заголовками о беременности 53-летней женщины, а позднее выяснилось, что родит ребенка она не Земфире, а другой певице. На это указывает сразу несколько фактов, включая роман Ренаты с Хиблой Герзмавой и «слезы» Рамазановой.

Несколько месяцев назад появились первые «тревожные звоночки» того, что Земфира и Литвинова могут расстаться. Пара действительно переживала «полосу» конфликтов и серьезных разногласий. После чего в Сети появилось фото Ренаты с округлившимся животом. Судя по внешнему виду, актриса забеременела именно в период ссоры с певицей. На днях Литвинова и вовсе призналась в любви оперной диве Герзмановой, которая также уже давно состоит в разводе.

Практически одновременно с этим Земфира записала сразу две песни: Abuse и Goodbye. Обе композиции драматично повествуют о прощании с любовью. На одном из концертов Рамазанова даже не смогла сдержать слез во время исполнения песни. Очевидно, что после родов ее отношения с Ренатой уже вряд ли возобновятся.

Смелости Литвиновой можно позавидовать, рожать в 53 года – это серьезных риск для здоровья. Однако, судя по всему, актриса решилась на столь отчаянные меры поскольку не могла окончательно расстаться с Земфирой. Шумные и порой даже публичные ссоры и примирения женщин часто освящались в СМИ. Похоже, несмотря на имеющиеся чувства, такая жизнь надоела актрисе, и она нашла весомый довод сказать: «Прощай, моя любовь».