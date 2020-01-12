Счастье длилось недолго - Дава публично «опустил» Бузову за лишний вес

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Издевки над пением, недовольство внешностью - блогер показал свое «истинное лицо» после свадьбы.

В искренность романа Ольги Бузовой с Давидом Манукяном изначально мало кто верил. Однако влюбленные вместе встретили Новый год, а теперь отдыхают в Таиланде. По данным СМИ пара тайна расписалась 28 декабря, именно после этой даты начались упреки и издевки в адрес любимой со стороны блогера. На этот раз Дава публично «пустил» Бузову за лишний вес. Видимо, версия прессы о том, что парень является альфонсом оказалась правдой, и, добившись своего, он показал свое «истинное лицо».

В свежих stories можно лицезреть, как Олю носит на руках ее возлюбленный. Несмотря на то, что действие происходит в бассейне, где за счет воды вес тела становится значительно меньше, блогер все же не упустил возможности пошутить про тяжесть певицы. После чего уже за обедом Дава явно недовольным тоном упрекнул Бузову в обильном рационе, несколько раз упоминая диету.

Ранее Манукян уже высмеивал пение ведущей «Дома-2». Судя по всему, сама Ольга действительно «по уши» влюблена в Давида и пока еще смотрит на его высказывания «сквозь пальцы». Но эйфория от новых отношений неизбежно пройдет, и если уже сейчас возникают недвусмысленные намеки на недовольство возлюбленной, то дальше они будут лишь набирать «обороты». Это приведет к серьезным ссорам и конфликтам, для выхода из которых от обеих сторон потребуется работа над собой. Но, как это часто бывает, особенно у знаменитостей, привыкших к вниманию противоположного пола, Бузова и Дава могут просто отправиться на поиски несуществующего в природе идеала, сославшись на банальное «не сошлись характерами».