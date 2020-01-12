Елизавета II будет в ярости! Меган Маркл снова возвращается в Голливуд

Сегодня, 10:30

Герцогиня Сассекская уже подписала контракт с Disney.

Британское издание The Times проинформировало, что Меган Маркл прекрасно себя чувствует после того, как она и её супруг принц Гарри на днях шокировали мир своим заявлением – они больше не будут выполнять королевские обязанности, не будут брать деньги из монаршей казны, а станут зарабатывать самостоятельно. Меган уже начала это делать и получила новую работу.

Сообщается, что 38-леняя Меган Маркл снова возвращается в Голливуд и уже даже заключила контракт с Disney, крупнейшей американской компанией в индустрии развлечений. Теперь герцогиня Сассекская снова вспомнит свое актерское прошлое и займётся озвучиванием мультипликационных персонажей. Не исключено, что королева Елизавета II будет в ярости от такой новости, ведь члены монаршей семьи обычно не связаны с коммерцией. Однако, чтобы успокоить королеву, Меган заявила, что все полученные средства пойдут исключительно на благотворительность, а точнее на спасение слонов.

Можем предположить, что на озвучивании мультфильмов Маркл точно не остановится, ведь Меган имеет актерское образование и блестящую карьеру в прошлом. До замужества с принцем Гарри девушка была звездой сериала «Форс-мажоры», где на протяжении целых восемь сезонов играла роль Рэйчел Зейн. Остается только ждать, когда Меган снимется в новом фильме или сериале, ведь, похоже, это вопрос только времени.