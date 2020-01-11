Алена надоумила... Никита Пресняков бросил «больную» Пугачеву по указу жены?

Вчера, 23:00

Алла, видимо, поплатилась за «конфликт» с невесткой внука.

В СМИ уже давно говорят о том, что между Аллой Пугачевой и Аленой Красновой идет «война». В сети пишут, что примадонна не одобряет выбор внука и не хочет, чтобы он связывал жизнь с «токсичной» теткой. Однако, как видно, Никита не отступает от своего мнения и не идет на «поводу» у своей бабушки. Но, похоже, что Красновой этого мало, и она, кажется, надоумила внука Пугачевой, чтобы он прекратил с ней контакты.

Недавно многие СМИ заговорили о том, что здоровье примадонны резко пошатнулось. Слухи о «болезни» Пугачевой быстро распространились. Многие фанаты подумали, что в такой «тяжелой» ситуации, на поддержку Аллы должны были сбежаться родственники, но видимо, Никите сейчас не до этого. После того, как в сети появились слухи о «болезни» Пугачевой, Пресняков младший отправился отдыхать со своей женой на Бали. Этот поступок Никиты можно расценить, как «плевок» в адрес бабушки, ведь он бросил ее «больную», а сам уехал на курорт.

Видимо, причиной такого поведения Пресняков младшего стало влияние Алены. Похоже, что жена Никиты настроила его против Пугачевой, как бы в «месть» за то, что она, по слухам, не приняла ее в семью, и всячески «препятствовала» семейному счастью внука.