Свадьба будет, но не с Бузовой! Леша Свик подарит кольцо Самбурской

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Парочка «засветилась» в отпуске на Бали.

Похоже, что после слухов о скорой свадьбе Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна рэпер Леша Свик окончательно осознал – надежды вернуть расположение певицы больше не осталось. Долго страдать по бывшей исполнитель, видимо, не стал, и тут же переключился на следующую «холостячку со стажем» Настасью Самбурскую.

Парочка сблизилась настолько, что стала публиковать совместные снимки с отпуска на Бали, мило флиртуя друг с другом на глазах у подписчиков. Актриса «Универа» в шуточной форме намекнула, что у Свика тоже скоро будет свадьба, но не с Бузовой. Рэпер такого напора от Самбурской, видимо, не ожидал, и отреагировал на шуточку Настасьи одним словом: «Получишь». «Кольцо?», - не унималась актриса.

На смелое замечание Настасьи рэпер ничего не ответил. Выглядело это так, словно Свик действительно влюбился в актрису, но публичная издевка Настасьи, плюс, напонимание про статус «бывшего Бузовой», отбили желание рэпера продолжать общение. Самбурская, похоже, сама не подозревала, что Алексей подарит ей кольцо, и высмеяла парня. В последнее время девушка всеми силами пытается привлечь внимание общества к своей персоне, публикуя на просторах своих соцсетей контент сомнительного качества. Главное для нее привлечь внимание, а чувства окружающих людей - дело, судя по всему, вторичное.