Свадьбу сыграли – в суд попали? Невеста Шепелева готовится усыновить Платона

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Родители Фриске, явно не ожидают такого поворота.

После смерти Жанны Фриске, между Шепелевым и родителями умершей развязалась настоящая «война». Точкой преткновения стал Платон, которому Дмитрий «запретил» видится с бабушкой и дедушкой. Ситуация дошла до суда, где отец Жанны смог добиться справедливости и отсудить свидания с внуком. Однако, видимо, Шепелев был не в восторге от такого решения, и начал строить «коварный» план, чтобы добиться своей точки зрения. Дмитрий начал встречаться с Екатериной Тулуповой, которая ранее была якобы просто другом. Но в свете последних событий, кажется, Шепелев уже успел тайно женится на своей новой избраннице.

Многие зададутся вопросом, зачем Дмитрий мог тайно провести такое мероприятие. Видимо, что Шепелев все сделал для того, чтобы вновь пойти в суд и «отсудить» право на Платона. Недавно Дмитрий рассказал, что проводит выходные дни в компании «семьи». Похоже, что Шепелев уже узаконил отношения с Тулуповой, и теперь она может готовится усыновить Платона. Если все так произойдет, то Екатерина может предъявить свои права на сына Фриске, и не исключено, что суд станет на сторону «новобрачных».

Кажется, что Шепелев и Тулупова сыграли свадьбу для того, чтобы побыстрее родители Жанны попали в суд, и там вновь решалось «право» на Платона. Конечно, не стоит исключать, что Дмитрий не разрабатывал «коварный» план, и не женился на Екатерине, а его слова о «семье» были лишь для привлечения внимания.