«Замолил» грешки Тимати или зачем Моргенштерн «заделал» ребёнка Коке

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Жажда успеха обернулась Алишеру семейной жизнью и отказом от пагубных привычек.

Не прошло и недели после Нового года, как в сети заговорили о грядущей свадьбе и пополнению в паре Клавы Коки и Алишера Моргенштерна. И это притом, что рэпера с трудом назовёшь семейным человеком, ведь ещё меньше месяца назад парень развлекался в компании полуголых девиц. Неужели Моргенштерн «заделал» ребёнка Коке, чтобы «замолить» грешки перед Тимати?

В соцсети рэпер опубликовал снимок, где буквально разрекламировал свою персону: начиная от творческий талантов до заботливого отцовства. Не так давно скандального рэпера якобы взяли в Black Star, вот только поведение Алишера далеко от показательного артиста лейбла: наркотики, алкоголь и «загульные» вечеринки. Очевидно, такими выходками рэпер ставит под сомнение своё сотрудничество с Юнусовым, ведь Тимати явно не оценит беспечный образ жизни подопечного.

Не исключено, что Моргенштерн намеренно использовал Клаву ради репутации в лейбле: мало того, что Кока на хорошем счету у главы Black Star, так ещё статус семьянина может обелить плачевный образ рэпера. Как бы там не было, а за жажду славы и денег Алишеру, видимо, придётся дорого поплатиться.