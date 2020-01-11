Жизнь после Фадеева... Серябкина неожиданно «засветилась» у мусорки

Вчера, 23:10

Каблуки, голые ноги, красная помада — певица «принарядилась» для выхода из дома.

Ольга Серябкина опубликовала неординарный снимок в Instagram — певица неожиданно «засветилась» у мусорки». Видимо, именно так выглядит жизнь после Максима Фадеева для Серябкиной. Много лет Ольга выступала под продюсированием Максима, даже дебютный альбом в качестве сольной певицы Серябкина выпустила при поддержке Фадеева. Но в конце предыдущего года Серябкина заявила, что больше не намерена сотрудничать с Фадеевым и его лейблом, и заранее опровергнув возможные скандалы.

По словам Ольги, контракт был расторгнут без каких-либо конфликтов, а позднее Фадеев разорвал контракты со всеми артистами своего лейбла. Но теперь, похоже, в жизни певицы складывается все не слишком удачно. Судя по всему, ранее Серябкина пользовалась услугами клининговой компании, а теперь даже мусор приходится выбрасывать самой.

Получается, уход от Фадеева, слухи об отношениях продюсером и скандалы подпортили репутацию Серябкиной. По информации из открытых источников, концерты Ольги больше не пользуются такой популярностью как ранее — выступления посещают все меньше поклонников. Видимо, певица нашла для себя выход остаться на волне популярности — провокационное поведение и неоднозначные фотографии. Но вряд ли они позволят остаться на вершине музыкального Олимпа надолго.