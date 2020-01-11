Красавица и чудовище – Тодоренко начала «пилить» Топалова за изъяны его тела

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Певец сразу же поспешил исполнять прихоти своей жены.

Многие фанаты подвергали сомнению искренность чувств Влада Топалова к Регине Тодоренко, обвиняя музыканта в отчаянной попытке вернуть былую славу за счёт молодой звезды «Орла и решки». Похоже, супруга Топалова и сама уже не рада браку с певцом, из-за чего телеведущая и начала «пилить» Влада за различные изъяны его тела. Недавно Топалов рассказал о том, что вскоре ему предстоит выпрямление зубов, ведь на проблему некрасивой улыбки поклонники указывали ему уже не один десяток раз.

Кривые резцы, видимо, мало беспокоили Влада, пока Регина не настояла на решении данной проблемы, устав от того, что фанаты считают их красавицей и чудовищем. Зачастую звёзды стараются избавиться от всяческих огрехов своей внешности как можно раньше, чего нельзя сказать о 34-летнем Владе. Не исключено, что без постоянных упрёков со стороны Тодоренко, её муж и вовсе не стал бы исправлять свою улыбку, привыкнув к специфике своего неровного прикуса.

Напомним, Топалов старше своей супруги на целых пять лет, поэтому её желание «обновить» и освежить облик своего избранника кажется вполне объяснимым. К тому же, Регина сумела вернуть себе сексапильную фигуру почти сразу же после родов, подарив Владу первенца, что даёт ей право требовать от Топалова соответствующих усилий. Сам певец, как видно, с удовольствием исполняет прихоти своей молодой жены, явно стараясь избежать ухудшения отношений и последующего развода.